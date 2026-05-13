Familia exige justicia tras suspensión de audiencia por fatal accidente

Hoy fue suspendida la audiencia cautelar del conductor acusado de protagonizar un fatal accidente de tránsito el pasado 1 de mayo en la zona del sexto anillo y Av. Virgen de Luján de la capital cruceña. La determinación ha provocado una profunda indignación en los familiares de la víctima, quienes denuncian que el responsable continúa gozando de libertad plena pese a la gravedad del hecho.

La hija del fallecido expresó su impotencia ante la situación actual del procesado al señalar que él está tranquilo con su familia mientras ellos ya no tienen a su padre.

"Queremos que se haga justicia, lo mató como a un animal y el tipo está libre y con su licencia; es un peligro para la sociedad", manifestó la mujer con evidente dolor.

Por su parte, Franklin Tórrez, hijo de la víctima, aseguró que existen grabaciones que demuestran cómo el vehículo embistió a su padre a una gran velocidad para luego volver a pisarlo. El familiar subrayó que el acusado conducía en estado de ebriedad y buscó artimañas para zafarse, sentenciando que "él no nos va a devolver a nuestro padre".

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