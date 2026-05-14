Farmacéuticos advierten posible riesgo en el suministro de medicamentos por bloqueos

El presidente del Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos de Santa Cruz, Iver Cordero, afirmó que, por el momento, no se registra desabastecimiento de medicamentos en el departamento, pese a las alertas sobre posibles complicaciones en la distribución.

Explicó que la disponibilidad se mantiene gracias a la producción y almacenamiento de laboratorios ubicados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de la planificación de compras que realizan las farmacias para sostener su stock.

Sin embargo, advirtió que la situación podría cambiar si se prolongan los bloqueos u otros factores que afecten la cadena de suministro. “Si los problemas continúan por semanas, recién podríamos hablar de un desabastecimiento”, señaló.

Cordero reconoció que uno de los principales problemas actuales es el incremento en los precios de los medicamentos, atribuido al aumento del tipo de cambio y al encarecimiento de insumos importados.

“Desde hace dos años un medicamento que costaba 4,50 bolivianos ahora puede llegar a costar entre 8 y 9 bolivianos”, indicó, al remarcar que varios tratamientos básicos se han vuelto menos accesibles para la población.

Asimismo, explicó que Bolivia depende entre un 50% y 60% de medicamentos importados, lo que genera una alta vulnerabilidad frente a la disponibilidad de divisas para la compra de principios activos y materia prima.

En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de un eventual desabastecimiento temporal si las condiciones económicas y logísticas no mejoran.

Finalmente, pidió la aplicación de medidas estatales que permitan estabilizar los costos y garantizar el acceso a medicamentos esenciales en el país.

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