Feminicidio: Dictan detención preventiva en Palmasola para los acusados de carbonizar a una mujer

La justicia boliviana determinó hace instantes la detención preventiva en el penal de Palmasola para la pareja de la víctima y otro hombre, principales señalados por el delito de feminicidio. Tras la audiencia cautelar, las autoridades judiciales valoraron los riesgos procesales y la gravedad del crimen ocurrido en el municipio de El Torno.

El fiscal asignado al caso, José Tarqui, informó que el autor principal, conviviente de la mujer, decidió abstenerse de declarar, mientras que el segundo implicado, Sergio A., negó su participación pese a los indicios recolectados.

"Todos los testigos e indicios apuntan a que sucedió; se juntaron la víctima con su pareja y el otro imputado, consumieron bebidas alcohólicas y tras una discusión ella pierde la vida", explicó la autoridad fiscal.

Las investigaciones preliminares revelaron que la mujer de 44 años, quien se desempeñaba como cantante y asistente legal, fue decapitada en el mismo departamento donde convivían con su agresor. Según los peritos de la Fiscalía, el cuerpo de la víctima presentaba al menos 20 puñaladas antes de que los sujetos procedieran a decapitarla.

Posteriormente al asesinato, los restos fueron trasladados hasta un predio rural en La Angostura, lugar donde los agresores prendieron fuego al cadáver.

Por estos hechos, el conviviente ha sido imputado formalmente por feminicidio, mientras que su acompañante enfrenta cargos por el delito de asesinato.

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