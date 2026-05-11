Fotos de voltaje: La Joaqui y Sofía Gonet deslumbraron con una sesión total black

La Joaqui y Sofía Gonet volvieron a demostrar la gran conexión que construyeron en los últimos meses y sorprendieron a sus seguidores con una producción de moda cargada de estilo, actitud y estética dark.

El encuentro se dio luego del lanzamiento de Jamón, el más reciente tema de la cantante argentina, quien en esta nueva etapa artística apuesta por una imagen inspirada en la lencería sado y los looks total black.

Para la sesión de fotos, La Joaqui lució un conjunto negro compuesto por corpiño triangular y bombacha básica, combinado con pantymedias translúcidas y stilettos al tono. El outfit se completó con un llamativo abrigo de piel corto en blanco y negro.

El beauty look también se llevó todas las miradas. La artista apostó por una peluca rubia platinada con flequillo recto y mechones estilo carré, además de un maquillaje intenso con delineado cat eye y labios bordó oscuro.

A su lado, Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, mantuvo la misma línea estética con un look de inspiración corsetera. La influencer vistió una chaqueta de cuero ajustada con cordones cruzados y un culotte haciendo juego, además de pantymedias negras y stilettos de cuero.

La Joaqui y Sofía Gonet deslumbraron con una sesión total black, (Foto: Instagram/@sofiagonet)

La Joaqui y Sofía Gonet deslumbraron con una sesión total black, (Foto: Instagram/@sofiagonet)

La Joaqui y Sofía Gonet deslumbraron con una sesión total black, (Foto: Instagram/@sofiagonet)

La Joaqui y Sofía Gonet deslumbraron con una sesión total black, (Foto: Instagram/@sofiagonet)

El detalle final fueron unos guantes negros que reforzaron la estética femme fatale del estilismo. En cuanto al maquillaje, Sofía apostó por sombras smokey eyes, labios nude y un peinado efecto wet con raya al costado.

Las imágenes compartidas en Instagram rápidamente explotaron en redes sociales y superaron los 60 mil “me gusta”. Entre los comentarios más repetidos se destacaron frases como “Qué junte”, “Divinas ambas” y “Reinas”.

Además de las fotos, ambas grabaron un video donde reflexionaron, entre mates y risas, sobre el amor y las relaciones. El clip acumuló más de dos millones de reproducciones y cerró con una frase de Sofía Gonet que se volvió viral:

“Podré ser sumisa, pero barata jamás”.

Mira la programación en Red Uno Play