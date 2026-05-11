Desde el 30 de abril de 2026, Bolivia y Chile pusieron en marcha un acuerdo de reconocimiento y homologación de licencias de conducir que permite a ciudadanos de ambos países canjear su documento sin necesidad de rendir exámenes teóricos o prácticos.

La medida beneficia principalmente a residentes bolivianos en Chile y chilenos que viven en Bolivia, agilizando el proceso mediante una validación digital de autenticidad entre las instituciones de ambos Estados.

¿Cómo homologar la licencia boliviana en Chile?

Los ciudadanos bolivianos residentes en Chile deben realizar el trámite a través de la Subsecretaría de Transportes (SUBTRANS).

Requisitos:

Licencia boliviana original y vigente.

La licencia no debe provenir de otro canje internacional.

Cédula de identidad chilena vigente.

Además, la cédula debe indicar como nacionalidad “Chilena” o “BOL”.

Paso a paso del trámite

Tomar fotografías nítidas de la licencia de conducir por ambos lados. Fotografiar el lado delantero de la cédula de identidad chilena. Ingresar la solicitud mediante ClaveÚnica en el portal oficial de SUBTRANS. La licencia será verificada digitalmente con el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) de Bolivia. Si la validación es positiva, se emitirá un certificado con las instrucciones para completar el reconocimiento ante la Dirección de Tránsito de la municipalidad correspondiente.

Las autoridades precisaron que durante el proceso el conductor podrá seguir utilizando su licencia original.

¿Qué tipos de licencia pueden reconocerse?

El acuerdo contempla las siguientes categorías:

A

B

C

C indefinida

P

M

T

¿Y los chilenos en Bolivia?

Los ciudadanos chilenos que residen en Bolivia podrán realizar el trámite ante el SEGIP.

Requisitos:

Licencia chilena vigente.

Cédula de identidad de extranjero emitida en Bolivia.

El proceso puede iniciarse de manera presencial en oficinas del SEGIP o mediante el correo electrónico:

canje.licenciasbolivia@segip.gob.bo

Aspectos importantes a tomar en cuenta

Los conductores de transporte internacional de carga o pasajeros deberán portar la licencia del país que emitió la placa del vehículo.

Los turistas pueden conducir con su licencia original hasta por un año sin necesidad de homologación.

Los solicitantes deben cumplir con la edad mínima exigida por la legislación de cada país.

El acuerdo busca facilitar la movilidad y regularizar la situación de miles de ciudadanos bolivianos y chilenos que residen fuera de su país de origen.

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