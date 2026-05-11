Parlamentarios supraestatales entregan reconocimiento a la gobernadora de Pando por su liderazgo histórico

Parlamentarios supraestatales entregaron un reconocimiento a la gobernadora de Pando, Gabriela De Paiva Padilla, en un acto que destacó su liderazgo como la primera mujer en asumir la máxima autoridad departamental en esa región amazónica del país.

La distinción fue otorgada por la coordinadora de los representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, Nathaly Solares Tuesta, junto al legislador Mario Herrera Sánchez, quienes resaltaron la importancia histórica de su gestión y su aporte a la representación de la Amazonía boliviana en espacios de decisión nacional.

El reconocimiento fue entregado luego del Gran Encuentro Nacional por el País, desarrollado este sábado en el Hotel Cochabamba, donde autoridades nacionales, departamentales y representantes de distintos sectores participaron en una agenda de coordinación interinstitucional.

Durante su intervención en el encuentro, la gobernadora De Paiva subrayó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Gobierno central y las regiones para impulsar el desarrollo, especialmente en beneficio de la Amazonía boliviana.

“El trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las regiones puede transformar la realidad de la Amazonía boliviana (...). La articulación entre el Gobierno y las gobernaciones es clave para impulsar infraestructura, producción y empleo”, expresó la autoridad departamental.

El evento reunió a gobernadores, alcaldes y parlamentarios en la ciudad de Cochabamba, donde se abordaron temas relacionados con el desarrollo territorial, la inversión pública y la generación de empleo, con énfasis en la coordinación entre niveles de gobierno para atender las demandas regionales.

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