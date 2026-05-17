Fotos, videos y denuncias anónimas: así funciona la nueva plataforma del Gobierno

En medio del conflicto social que atraviesa Bolivia, el Gobierno lanzó este domingo la plataforma digital “Reporta tu Evidencia en Protestas Sociales”, una herramienta diseñada para que la población pueda reportar hechos ocurridos durante movilizaciones, bloqueos y protestas en distintas regiones del país.

La iniciativa fue presentada por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y busca que los ciudadanos puedan enviar fotografías, videos y denuncias desde sus teléfonos celulares, de manera rápida y sencilla.

Durante la conferencia de prensa, el viceministro Fabián Espinoza explicó que la plataforma tiene como objetivo fortalecer la transparencia, combatir la desinformación y generar información verificada para que las autoridades puedan tomar mejores decisiones en medio de escenarios de conflicto.

“Bolivia necesita paz, necesitamos diálogo, necesitamos unidad”, señaló Espinoza al referirse al contexto de movilizaciones registrado en las últimas semanas.

¿Cómo funciona la plataforma?

De acuerdo con la explicación oficial, la herramienta fue pensada principalmente para ser utilizada desde teléfonos celulares y está organizada en cuatro partes.

Primero, permite proteger la identidad de la persona que realiza el reporte. El usuario puede hacer la denuncia con sus datos o, si lo prefiere, de forma anónima mediante un pseudónimo o “nickname”.

Luego, la plataforma habilita la opción de subir fotografías o videos como respaldo de lo ocurrido.

En una tercera etapa, la persona debe describir los hechos reportados, detallando el lugar, la situación observada y el tipo de incidente registrado.

Finalmente, el sistema permite identificar a personas involucradas, en caso de que el denunciante las reconozca.

¿Qué se podrá denunciar?

Según el viceministro Espinoza, la plataforma permitirá recopilar información sobre daños materiales, actos de vandalismo, irregularidades, presuntas extorsiones, amenazas o presiones registradas durante protestas sociales.

La autoridad también hizo un llamado directo a quienes aseguren estar siendo obligados a participar en movilizaciones en contra de su voluntad.

“Si estás siendo presionado o amenazado, te pedimos que denuncies. No estás solo”, afirmó.

¿Para qué servirá?

El Gobierno explicó que actualmente muchas imágenes y videos sobre protestas circulan de forma dispersa en redes sociales y medios de comunicación. Por eso, esta herramienta busca unificar la información ciudadana en una sola plataforma.

“Cada reporte, cada evidencia y cada denuncia permitirá actuar y tomar decisiones informadas”, sostuvo Espinoza.

La autoridad aseguró además que el sistema ayudará a combatir noticias falsas y desinformación relacionadas con las protestas sociales.

La plataforma ya se encuentra habilitada en el sitio reportatuevidencia.planificacion.gob.bo y forma parte de una estrategia gubernamental orientada a la pacificación, el diálogo y el uso de herramientas digitales para la participación ciudadana.

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