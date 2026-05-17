La Larga Noche de Museos encontró uno de sus puntos más altos y concurridos en el innovador ‘Miauseo’, un espacio dedicado exclusivamente a celebrar el universo de los gatos. Desde las horas previas a la apertura, largas filas de ciudadanos aguardaban con entusiasmo para sumergirse en esta experiencia temática sin precedentes.

Emprendimiento y arte en tiempo real

El recinto no solo ofreció exposiciones artísticas, sino que se transformó en una plataforma interactiva donde los visitantes adquirieron productos exclusivos y disfrutaron de dinámicas en vivo. "Estamos en el Miauseo donde todo lo que verán aquí tiene que ver con gatitos; los emprendimientos están contentos porque a la gente les gusta los productos de gatos y también están haciendo dibujar a sus gatos en vivo", detalló Karina Llusco, organizadora del evento.

La respuesta del público superó cualquier proyección previa, consolidando el lugar como uno de los más destacados durante la jornada cultural. Al respecto, Llusco manifestó que el equipo detrás del proyecto se encuentra "feliz por el recibimiento de la gente" ante la masiva asistencia registrada desde el primer minuto.

Un espacio inclusivo y de vanguardia

La diversidad de las propuestas presentadas generó comentarios altamente positivos entre los asistentes, quienes destacaron la originalidad de fusionar la cultura con la pasión por las mascotas. "Me ha parecido muy interesante, el arte es para todo gusto", afirmó una de las visitantes tras recorrer las galerías y los talleres interactivos del exitoso espacio dedicado a los felinos.

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