Giomania, una mujer invidente que se gana la vida cantando

Cochabamba, Bolivia

Giomania Apaza es una mujer invidente que deleita a la población con sus canciones en la Plaza Principal “14 de Septiembre”, siempre va a acompañada de sus dos hijas de 9 y 6 años, señala que su pasión por la música la ayuda a solventarse económicamente.

Ella está en uno de los ingresos de la plaza de armas, su inconfundible voz deleita a quienes pasan por el lugar. Sabe que debe ganarse el sustento diario, por eso sale pese a la pandemia.

“Hay altas y bajas, días en que hacemos bien, nos ganamos platita y otros que lamentablemente no. Es como todo trabajo, pero siempre con la bendición de Dios, sea mucho o poco me voy a la casa con mis hijas” contó.

Ella cuenta que ser artista invidente no es fácil, muchas veces recibe el apoyo de la población, otras ocasiones se choca con el cruel rechazo, que viene acompañado de críticas totalmente destructivas.

“A veces la gente es muy prejuiciosa, que me dicen que pido limosna, pero no lo hago, yo canto y si alguien le gusta me paga con una moneda”, nos cuenta.