Gobernación anuncia pago al personal de salud tras recibir recursos del TGE

El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Pérez, confirmó este jueves que la institución departamental ya recibió una partida de recursos económicos del Tesoro General del Estado (TGE), con la que se comenzará a cubrir el pago de salarios al personal de salud y otras obligaciones pendientes de este mes.

“El tema de salud es prioridad para la Gobernación, mañana comenzamos el pago, hemos tenido un retraso, pero también hemos recibido recursos del TGN para poder cumplir las obligaciones que tenemos”, indicó Pérez.

Adelantó que para el siguiente mes tienen otro mecanismo de búsqueda de recursos, poniendo énfasis en recursos propios y los que reciben del Gobierno para financiar las operaciones de la institución.

Gobierno anunció anticipo de recursos

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se anunció el adelanto del desembolso de recursos correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías departamentales para gobernaciones, municipios y universidades públicas del país.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado informó que el pago adelantado se efectuará el miércoles 13 de mayo, anticipando el cronograma habitual que tradicionalmente se ejecutaba hacia finales de mes.

Según el Ministerio, el objetivo es fortalecer la liquidez financiera de las entidades subnacionales para que puedan atender necesidades prioritarias de la población, garantizar la continuidad de servicios públicos y sostener la ejecución de obras y programas institucionales.

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