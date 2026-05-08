Gobernación y Fesirmes acuerdan trabajar juntos para enfrentar crisis en salud

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Germán Antelo, sostuvo este viernes una reunión con dirigentes de la Fesirmes para analizar la situación del sistema de salud y recoger propuestas orientadas a enfrentar la crisis que atraviesa el sector.

“Vamos a trabajar en conjunto, le he solicitado que nos colaboren, en esta reunión hemos tomado nota de algunas referencias de lo que tenemos y de lo que deberíamos tener y en su momento lo vamos a utilizar para tener una solución a la problemática en salud que existe”, señaló Antelo.

Durante el encuentro, la autoridad reiteró la necesidad de que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) recupere la rectoría del sistema sanitario en el departamento.

“Igual nos hemos comprometido a que ellos sean parte del Consejo Departamental de la Salud, una de las cosas que ellos hacen énfasis es en que mes trabajado, mes pagado, así debería ser y por último en que nadie puede entrar a dedo y se debe respetar los méritos y los concursos”, agregó.

Desde el Fesirmes destacaron la apertura del nuevo secretario de Salud para atender las demandas del sector y coincidieron en varios puntos relacionados con la institucionalización y la falta de personal médico.

En ese sentido, los representantes médicos comprometieron gestiones para impulsar la llegada de nuevos ítems que permitan fortalecer la atención en el departamento cruceño.

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