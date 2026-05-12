¿Habrá intervención en los bloqueos? Esto respondió el vocero presidencial

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó que el Ejecutivo mantiene abiertas las puertas del diálogo con todos los sectores movilizados y evitó confirmar una eventual intervención inmediata en los puntos de bloqueo instalados en distintas regiones del país.

“Queremos trabajar, queremos que nos dejen trabajar y queremos ponernos de acuerdo para mirar el horizonte de manera conjunta”, señaló.

Gálvez remarcó que el Gobierno es consciente de las atribuciones constitucionales para actuar frente a los conflictos, aunque insistió en que la prioridad seguirá siendo la concertación.

“Estamos totalmente conscientes de las atribuciones que la Constitución Política del Estado le da al Gobierno Nacional, pero priorizamos y siempre vamos a priorizar el diálogo”, enfatizó.

La autoridad informó además que el presidente Rodrigo Paz mantiene reuniones con productores y sectores sociales de distintas regiones del país para atender sus demandas y buscar soluciones concertadas en medio del conflicto nacional.

El vocero señaló que las medidas de presión están afectando a la población y perjudicando el abastecimiento de alimentos y medicamentos.

“Lo que está sucediendo con los bloqueos es que están perjudicando a los bolivianos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó las demandas de algunos sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y aseguró que el Gobierno constitucional fue elegido mediante voto popular, ratificando la vigencia de la actual gestión democrática.

Gobierno condena violencia

Gálvez también condenó los hechos de violencia registrados durante las protestas y bloqueos en el país, particularmente en Santa Cruz, y aseguró que el Gobierno priorizará el diálogo y la concertación para resolver los conflictos sociales.

“Hemos sido testigos del uso de la violencia en la ciudad de Santa Cruz. Hemos podido ver imágenes que no son aceptables, que no están en un marco democrático”, manifestó la autoridad, al expresar además su rechazo a las agresiones contra periodistas.

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