Bloqueos aíslan al norte amazónico y ponen en riesgo exportaciones

Los bloqueos instalados en el norte amazónico del país ya cumplen 18 días y mantienen paralizada gran parte de la cadena productiva y de exportación de esa región, situación que genera pérdidas económicas, escasez de alimentos y riesgo de incumplimiento de contratos internacionales.

El presidente de la Cámara de Exportadores del Norte, Agustín Vargas, advirtió que la situación afecta principalmente a los departamentos de Pando, Beni y el norte de La Paz, donde la economía depende en gran medida de la producción y exportación de frutos amazónicos.

Según Vargas, el bloqueo mantiene cercadas a las poblaciones amazónicas, impidiendo el ingreso de alimentos, combustible e insumos necesarios para el funcionamiento de las empresas.

“Son 18 días que no entra alimento, combustible ni asistencia para las poblaciones que viven del turismo y de las pequeñas producciones”, señaló.

El dirigente aseguró que la afectación económica ya alcanza al 75% de la economía regional, poniendo en riesgo miles de empleos vinculados a la actividad exportadora. Además, explicó que la interrupción del transporte impide la salida de la producción y también el ingreso de materiales esenciales para las industrias.

Vargas también advirtió que compradores internacionales comenzaron a modificar contratos y reducir precios debido a los retrasos en los despachos.

“Los mercados internacionales ya están amenazando con cancelar pedidos o recibir el producto a precios mucho más bajos”, sostuvo.

Según explicó, algunos contratos podrían sufrir reducciones de entre un 30% y 40% respecto al precio inicialmente pactado.

El dirigente remarcó que el problema no solo afecta a las empresas exportadoras, sino también a campesinos, indígenas, transportistas y trabajadores fabriles que forman parte de toda la cadena productiva.

Asimismo, alertó de que el desabastecimiento ya se refleja en el incremento de precios y escasez de productos básicos en las regiones amazónicas. Ante esta situación, el sector pidió a los grupos movilizados declarar un cuarto intermedio y permitir el paso de mercancías y alimentos mientras continúan las negociaciones.

Finalmente, el dirigente exhortó al Gobierno y a los sectores movilizados a instalar mesas de diálogo urgentes para evitar mayores pérdidas económicas y sociales.

“Vivimos de lo que producimos y exportamos. Si no se soluciona esto, el daño será irreversible para toda la región amazónica”, concluyó.

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