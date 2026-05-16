Hallan pollos podridos, basura y denuncian reparto de dinero bajo lista en bloqueos

Luego del avance del operativo “Corredor Humanitario” en sectores de la zona Sur de La Paz, se reportó el hallazgo de alimentos abandonados en uno de los puntos que permanecía bloqueado, entre ellos una importante cantidad de pollos en estado de descomposición.

En el lugar se observaron bolsas con productos que, según testimonios recogidos en el sector, eran utilizados para abastecer a las personas que mantenían la medida de presión y participaban de ollas comunes durante los días de bloqueo.

Foto: También se hallaron restos de otros alimentos y recipientes de bebidas alcohólicas. Red Uno.

Vecinos del sector, que evitaron identificarse por temor a represalias, afirmaron que grupos organizados se encargaban de distribuir alimentos y otros insumos a quienes permanecían en el lugar.

"Les entregaban esos pollos y no dejaban que nadie más se acerque. Les han traído coca, les han traído por cajones", relató uno de los habitantes.

El mismo testigo aseguró haber observado una supuesta distribución de dinero entre algunas personas.

"Me he acercado disimuladamente y bajo lista les estaban repartiendo dinero", señaló.

Desechos en puntos de bloqueo

Además de los alimentos abandonados, en el lugar también quedaron bebidas alcohólicas, restos de basura y otros objetos que ahora deberán ser retirados tras la intervención policial.

El hallazgo generó sorpresa debido al contexto de escasez y al incremento del precio del pollo en los mercados paceños, donde el producto llegó a superar los 100 bolivianos por unidad en los últimos días debido a los bloqueos y problemas de abastecimiento.

Mientras tanto, las autoridades continúan con los operativos para evitar la reinstalación de nuevos puntos de bloqueo. Según los reportes, en sectores como Río Abajo, Huajchilla y Lipari los contingentes continúan evaluando el avance de las intervenciones.

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