Hija confirma que la mujer carbonizada en La Angostura conoció a su pareja hace solo dos meses

Los familiares de la mujer decapitada y calcinada en La Angostura revelaron que la relación sentimental con el principal sospechoso, hoy enviado preventivamente a Palmasola por Feminicidio, se inició hace apenas dos meses. Las hijas de la víctima detallaron que el vínculo era tan reciente que apenas lo conocieron durante una breve visita que el sujeto realizó a la ciudad de La Paz durante la pasada Semana Santa.

Desconocimiento del entorno familiar

"Nos decía que recién lo había conocido, tenían solo dos meses de conocerse con mi mamá", explicaron las hijas, quienes aseguran que ignoraban cualquier antecedente de violencia o conflicto. Pese a este corto tiempo de convivencia, el imputado ha sido señalado como el autor de un crimen que incluyó el uso de armas blancas y la incineración del cuerpo en La Angostura.

La familia recordó que el acusado, identificado como Baruc, llegó a compartir con los tres hijos adultos de la mujer, sin mostrar señales que alertaran sobre el peligro inminente. Sin embargo, tras el brutal desenlace, los hijos afirman que se están enterando de detalles de la vida de su madre que desconocían por completo, incluyendo el nivel de crueldad de su pareja.

Clamor por la verdad y justicia

Ante el silencio del sospechoso, las hijas apelaron a la madre del detenido para que lo inste a confesar dónde se encuentran los restos faltantes de su progenitora. "Solo sabemos del cuerpo de mi mamá, queremos llevarla completa; ella no tenía que morir así, me la han quemado y apuñalado", lamentaron tras concluir la audiencia cautelar.

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