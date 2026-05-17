Historia viva en las calles: las estatuas andantes brillaron en Santa Cruz

La capital cruceña vivió una jornada vibrante con la celebración de una nueva edición de la Larga Noche de Museos. Entre la amplia oferta cultural y artística que tomó las calles del centro histórico, una de las principales atracciones —y que se robó la atención y los aplausos de toda la población— fue la presentación de las "estatuas andantes", caracterizaciones que rindieron homenaje a los grandes próceres y figuras ejemplares de la historia regional.

Los artistas sorprendieron a los miles de visitantes con una impresionante técnica de inmovilidad, vestuarios de época detallados y movimientos calculados que generaron asombro en cada esquina.

Siete íconos de la identidad cruceña

Emi Chávez, presidenta de la Asociación de Actores y Actrices de Santa Cruz, destacó el enorme impacto y la excelente recepción que tiene este proyecto año tras año.

“En esta Larga Noche de Museos hemos tenido siete estatuas. La verdad es que la gente siempre los espera, se acerca para sacarse fotos, pero también para conocer las historias de nuestros próceres o nuestros personajes. Ha sido realmente exitoso”, explicó Chávez.

Las siete personalidades que cobraron vida en el circuito cultural fueron Mujer Cruceña, representada por la actriz Mónica Fernández; Ignacio Warnes, caracterizado por el actor Ricardo Guzmán; El Chiriguano, interpretado por Jorge Vespa; Noel Kempff Mercado, encarnado por Alcides Noé; Cañoto (Manuel Vaca), revivido por Rodrigo Heredia; Gabriel René Moreno, interpretado por Alejandro Brown; y Ana Barba, heroína de la independencia que completó el selecto grupo.

Una tradición que convoca a las familias

El despliegue actoral no solo educó a los más jóvenes sobre la historia local, sino que consolidó a este evento como una cita imperdible para las familias cruceñas. Las calles se llenaron de flashes, sonrisas y muestras de admiración ante el talento local.

"La verdad es que vengo especialmente para ver las estatuas, me encanta ver todo lo de los museos y está hermoso. Es mi tercer año consecutivo acá y me gusta mucho también ver los cuadros", comentó entusiasmada una de las asistentes mientras recorría los espacios habilitados.

La participación de la Asociación de Actores y Actrices volvió a demostrar que el arte callejero y la historia pueden fusionarse de manera perfecta, consolidando a las estatuas vivientes como el corazón itinerante de la noche cultural cruceña.

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