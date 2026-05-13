José Luis cuidaba autos para sobrevivir; hoy no puede moverse tras el robo de su silla de ruedas

La delincuencia volvió a golpear otra vez a los más vulnerables de la ciudad. José Luis Uracoy, un hombre con discapacidad que se moviliza en silla de ruedas y trabaja cuidando vehículos en la avenida Busch, denunció que antisociales le robaron su silla mientras dormía en plena vía pública.

Según relató la víctima, el hecho ocurrió durante la madrugada, cuando se encontraba descansando debido al intenso frío. Al despertar, se percató de que la silla de ruedas, su único medio de movilidad ya no estaba en el lugar.

“Mi silla estaba aquí pues, donde siempre me echo a descansar y por el frío me quedé dormido. A las 3 de la mañana recordé, estaba mi silla ya, a las 4 de la mañana ya no había mi silla”, contó José Luis.

El hombre es conocido en la zona por cuidar vehículos de las personas que llegan a distintos negocios del lugar. Con el dinero que gana diariamente logra costear su alimentación y la compra de medicamentos.

Sin embargo, tras el robo, asegura que quedó completamente imposibilitado de continuar trabajando.

“Cuidar las movilidades nomás”, respondió al ser consultado sobre su ocupación. “¿Ahora no puede hacer este trabajo?” “No, no puedo, no puedo”, lamentó.

Ante esta situación, José Luis apeló a la solidaridad de la población y pidió ayuda para conseguir una nueva silla de ruedas que le permita recuperar su independencia y volver a trabajar.

“Yo desearía que me regalen una silla de ruedas, por favor. Estoy aquí nomás, aquí en la avenida Busch, al frente de Plaza de la CRE”, expresó.

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