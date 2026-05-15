Joven agredida en el Trópico evoluciona favorablemente tras cuatro cirugías, pero seguirá internada dos meses

La joven de 18 años que fue víctima de un brutal abuso sexual y agresión física en la región del Trópico de Cochabamba presenta una evolución médica favorable. Hasta la fecha, la paciente ha sido sometida con éxito a cuatro intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de sus heridas, aunque las autoridades médicas estiman que permanecerá hospitalizada al menos dos meses más.

El director del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, José Antonio Pardo, informó que, a pesar de la complejidad de las lesiones sufridas en sus partes íntimas, el pronóstico actual es alentador, en gran medida gracias a la juventud de la víctima.

Estado de salud y próximas intervenciones

La paciente se recupera de los primeros procedimientos de alta complejidad que permitieron estabilizar su condición general.

"De la parte médica estamos bien, ya se han hecho las primeras cirugías, aparte de la colostomía. La paciente está evolucionando bien, yo creo que va a ir bien. Falta todavía una cirugía pendiente, pero la parte más grave ha evolucionado bien, seguramente por la edad también de la paciente", explicó el doctor Pardo.

El plan médico contempla mantener a la joven bajo estricta observación hospitalaria antes de proceder con la etapa final de su reconstrucción médica.

Tiempo de internación estimado: Al menos dos meses más.

Próxima cirugía: Programada en un lapso de dos a tres meses.

Objetivo de la intervención: Realizar la restitución del tránsito intestinal (reversión de la colostomía).

Investigación en curso para dar con los responsables

Mientras el personal médico se enfoca en la recuperación física y emocional de la joven, las instituciones del Estado ya activaron los protocolos correspondientes para garantizar que el crimen no quede en la impunidad.

La Policía Boliviana y la Defensoría del Pueblo ya tomaron conocimiento formal del caso y realizan un seguimiento riguroso de las investigaciones. Actualmente, las fuerzas del orden despliegan esfuerzos para identificar, localizar y capturar a los autores de esta brutal agresión que ha conmocionado a la región.

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