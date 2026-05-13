¿Lloverá mañana en Santa Cruz? Esto dice el pronóstico

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra experimentará una jornada marcada por cielos completamente despejados y la presencia predominante del sol. Las temperaturas iniciarán en una mínima de 14 grados durante las primeras horas para alcanzar un tope máximo de 25 grados por la tarde.

El ambiente se mantendrá estable durante el cierre del día con un descenso gradual hacia los 22 grados en horas de la noche. Se recomienda a la población tomar previsiones ante la oscilación térmica que se sentirá con mayor fuerza tras el ocaso.

Comportamiento de los próximos días

El reporte extendido para el resto de la semana indica que el jueves se mantendrán los cielos algo nublados con ráfagas de viento de hasta 28 km/h. La temperatura máxima para ese día se situará en los 26 grados, mientras que el viernes se prevé un ligero descenso térmico con una máxima de 23 grados.

Para el inicio del fin de semana, el día sábado se perfila como la jornada más calurosa con un ascenso de la temperatura hasta los 27 grados centígrados. Los vientos rotarán hacia el noroeste con una intensidad de 29 km/h, manteniendo condiciones climáticas favorables en la región.

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