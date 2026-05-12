Maestros levantan punto de bloqueo en Yapacaní

Tras dos jornadas de interrupción en la principal ruta que conecta Santa Cruz con Cochabamba, el sector educativo decidió suspender la medida de presión en el ingreso a Yapacaní.

Roberto Choque, representante del Magisterio Norte, explicó que "el bloqueo se levantó a las 06:00 de la tarde porque la instructiva ha sido emanada desde la dirigencia de La Paz; como afiliados hemos cumplido ese paro de 48 horas".

Estado de emergencia

A pesar de la apertura de la carretera, los docentes aseguran que esta acción no representa el fin de sus demandas, sino un ajuste estratégico a la espera de acuerdos concretos. "De aquí en adelante será según se entre en convenio para viabilizar el pliego petitorio nacional, por lo que continúa el estado de emergencia", puntualizó el dirigente Choque.

Desde la tarde de este martes, las largas filas de camiones y otros automotores que permanecían varados en la zona han comenzado a desplazarse sin contratiempos hacia sus destinos. El representante del sector confirmó que "la vía está despejada y los vehículos están transitando con normalidad", devolviendo la operatividad plena a esta red fundamental del país.

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