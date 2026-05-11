Magisterio rural confirma bloqueos desde este lunes en carretera troncal de Yapacaní y Montero

La Federación de Maestros Rurales del Norte Integrado confirmó un bloqueo de 48 horas en la carretera troncal del departamento de Santa Cruz como parte de las medidas de presión impulsadas por el sector educativo.

De acuerdo con el instructivo difundido por el Sindicato Distrital de Maestros Rurales de Yapacaní, la protesta comenzará desde las 07:00 de la mañana de este lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el martes 12.

El instructivo establece además la participación obligatoria de los afiliados de los distintos núcleos sindicales del magisterio rural, quienes también participarán en marchas de protesta.

La medida forma parte del paro movilizado de 48 horas convocado por el magisterio rural a nivel nacional en demanda de mejoras salariales, respeto a los derechos laborales y atención a las demandas del sector educativo.

Ante el anuncio de los bloqueos, los dirigentes recomendaron a transportistas y viajeros tomar las debidas precauciones debido a las posibles interrupciones en el tránsito vehicular sobre la carretera troncal.



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