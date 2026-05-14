Manfred defiende planta en Cotapachi mientras Quillacollo amenaza con bloqueos

La crisis por la disposición de residuos sólidos en el eje metropolitano de Cochabamba se intensifica luego de que organizaciones sociales de Quillacollo dieran un ultimátum de 48 horas a la Alcaldía de Cochabamba para frenar el traslado de basura hacia la planta de Cotapachi, advirtiendo con iniciar bloqueos desde el 18 de mayo.

En este escenario, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, defendió el proceso de industrialización de la basura y afirmó que las alcaldías están obligadas por normativa a implementar este sistema hasta la fecha límite del 18 de mayo.

La autoridad sostuvo que el proyecto responde a una solución metropolitana y que su ejecución ya se encuentra en marcha, bajo criterios técnicos definidos por la empresa encargada de la planta.

Reyes Villa también señaló que existe socialización con las comunidades cercanas al área del proyecto y aseguró que los pobladores habrían expresado su conformidad.

En ese marco, consideró que la oposición al proceso tiene un trasfondo político y advirtió que la negativa de algunos municipios podría derivar en responsabilidades administrativas.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Mauricio Noya, llamó a los sectores movilizados de Quillacollo a deponer actitudes de presión y priorizar el diálogo como vía de solución.

Sostuvo que el conflicto debe resolverse de manera coordinada entre municipios y planteó alternativas técnicas como el Centro de Tratamiento Integral de Residuos (CINVA), que podría integrarse como opción para el manejo conjunto de desechos en la región.

Asimismo, remarcó la necesidad de socializar mejor los proyectos ambientales y advirtió que la confrontación podría afectar a la población del eje metropolitano.

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