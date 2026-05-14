Suspenden recojo de basura en Quillacollo por bloqueo en ingreso a Cotapachi

La Empresa Municipal de Aseo de Quillacollo (EMAQ) suspendió temporalmente el servicio de recojo de basura en el municipio debido a un bloqueo instalado en el ingreso al botadero de Cotapachi.

El secretario técnico municipal, Mauricio Meruvia, explicó que comunarios del Distrito 6 iniciaron la medida de presión la tarde del miércoles, impidiendo el ingreso de los carros basureros al lugar de disposición final de residuos.

“Ayer a las 14:00 horas comunarios del Distrito 6 han comenzado a bloquear el ingreso de los carros basureros de Quillacollo. Ahorita tenemos seis vehículos con carga completa y esperamos que este tema se solucione a la brevedad posible de manera concertada con los comunarios de Cotapachi y los distritos”, señaló.

Carros basureros permanecen cargados de basura en dependencias de EMAQ por bloqueo en Cotapachi. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/ Red Uno

Meruvia indicó además que la prestación del servicio también se ve afectada por problemas mecánicos en gran parte de la maquinaria y vehículos de la empresa municipal.

Detalló, de los 12 carros basureros con los que cuenta EMAQ, inicialmente solo cuatro estaban operativos debido al deterioro y falta de mantenimiento acumulados durante anteriores gestiones municipales. Sin embargo, tras trabajos de reparación, actualmente seis vehículos ya fueron habilitados.

Plazo de 48 horas

El conflicto surge en medio del rechazo de organizaciones y representantes de Quillacollo al ingreso de basura proveniente del municipio de Cochabamba.

La Asamblea de representantes distritales otorgó un plazo de 48 horas a la Alcaldía de Cochabamba y a la Gobernación para frenar el traslado de residuos sólidos hacia territorio quillacolleño.

Los dirigentes advirtieron que, si no se atiende su demanda, desde el lunes 18 de mayo iniciarán un bloqueo total en Quillacollo como medida de presión.

Las organizaciones exigieron una solución inmediata al conflicto y advirtieron que defenderán su territorio frente a cualquier determinación que afecte a la población de Quillacollo.

Durante la reunión de sectores también se declaró persona no grata al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por la decisión de trasladar residuos al municipio vecino, medida que generó rechazo entre los habitantes y dirigentes distritales.

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