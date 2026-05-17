La presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz manifestó su postura frente a las movilizaciones y bloqueos en el país. Al respecto, María René Álvarez, enfatizó que "la estabilidad y paz social y sobre todo la libre movilidad de los ciudadanos debe estar siempre garantizada".

Ante este escenario de conflicto, la autoridad regional manifestó un explícito apoyo a las acciones que deba emprender el Órgano Ejecutivo nacional. "Asumimos una posición firme de apoyo al gobierno de Rodrigo Paz, quien debe tomar acciones firmes, primeramente, precautelando el estado de derecho, el orden constitucional, la democracia ante todo y por supuesto que los derechos de los ciudadanos sean garantizados", señaló Álvarez, agregando que aplaudirán cualquier medida en beneficio del Estado.

Unidad en la Asamblea de la Cruceñidad

Para coordinar las acciones de defensa de la región, confirmó su participación en el encuentro convocado para el inicio de semana. "Confirmamos nuestra presencia el lunes en la Asamblea de la Cruceñidad; en supremacía debe estar el respeto a la libertad y la democracia", concluyó la asambleísta, remarcando que el orden constitucional debe primar más allá de los deseos políticos de cualquier persona.

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