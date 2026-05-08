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Marinkovic propone que cada departamento decida cómo aplicar la Ley 1720

El senador rechazó la abrogación de la Ley 1720 y anunció un proyecto modificatorio para que cada departamento, a través de su Comisión Agraria, fije sus propias condiciones.

Miguel Ángel Roca Villamontes

08/05/2026 13:50

Marinkovic presentará una propuesta modificatoria a la Ley 1720. Foto APG

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El senador Branko Marinkovic ratificó este viernes su respaldo a la Ley 1720 de conversión de tierras; sin embargo, anunció la presentación de un proyecto modificatorio a la norma para incorporar el respeto a las autonomías de cada departamento.

El legislador cruceño explicó que su propuesta apunta a fortalecer las autonomías departamentales y evitar que exista una sola aplicación de la norma desde el nivel central del Estado.

“Estoy en contra de abrogar la Ley 1720. He redactado y voy a presentar una ley modificatoria a la Ley 1720 para incorporar un artículo que establece que cada departamento, a través de sus Comisión Agraria Departamental, decida si se aplica la ley y bajo qué condiciones aplicarlas”, afirmó Marinkovic.

El senador sostuvo que cada región conoce su propia realidad y aseguró que la iniciativa busca consolidar un modelo con mayor autonomía y descentralización.

“Esta lucha no es diferente, porque lo que se trata es construir un país con más oportunidades, más libertad y menos centralismo”, señaló.

Asimismo, recordó las luchas impulsadas desde Santa Cruz por las regalías, las autonomías y la elección de autoridades subnacionales, indicando que la discusión sobre la Ley 1720 forma parte de ese mismo proceso.

Marinkovic defendió además que la normativa permite a pequeños productores acceder a créditos del sistema financiero y a nuevas tecnologías para ampliar su producción.

La Ley 1720 ha generado posiciones divididas en el país. Mientras sectores sociales exigen su abrogación, organizaciones productivas y empresariales defienden su vigencia argumentando que brinda seguridad jurídica y facilita el acceso a financiamiento para productores.

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