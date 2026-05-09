“Más pudo la presión”: Comité Pro Santa Cruz cuestiona la abrogación de la Ley 1720

Desde el Comité Pro Santa Cruz cuestionaron este sábado la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras y expresaron preocupación por las medidas de presión registradas en los últimos días.

El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, afirmó que la abrogación de la norma refleja “el desespero” del Ejecutivo y criticó que se haya cedido a "presiones de determinados sectores".

“Ayer pudimos ver el desespero que hay del Ejecutivo para que se haya podido abrogar en esta primera instancia que es la Cámara de Diputados la Ley 1720. Parece que más puede la presión de tres individuos que no hacen absolutamente nada en beneficio del país”, sostuvo.

Cochamanidis también cuestionó la gestión del presidente Rodrigo Paz y señaló que el Gobierno debe priorizar la producción y la generación de empleo.

“Lo mejor para el país es producir, trabajar, generar divisas tanto dentro como fuera de nuestro territorio y parece que el Gobierno en su conjunto no está entendiendo eso”, manifestó.

Asimismo, responsabilizó al expresidente Evo Morales y a organizaciones no gubernamentales por el conflicto generado en torno a la norma y pidió al Gobierno ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

Las declaraciones surgen luego de que la madrugada de este sábado 9 de mayo, la Cámara de Diputados aprobara en grande y en detalle el proyecto de ley 417/2025-2026 que abroga la Ley N°1720 de Reconversión de Tierras.

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, informó durante la sesión ordinaria que, tras su aprobación, la iniciativa será remitida a la Cámara de Senadores para su tratamiento correspondiente.

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