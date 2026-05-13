Megaoperativo en Villa Tunari deja aprehendidos, armas y droga secuestrada

Efectivos de UMOPAR ejecutaron un amplio operativo antidroga en el municipio de Villa Tunari, en la provincia Chapare, donde se allanaron cinco inmuebles y se logró el secuestro de droga, armas, vehículos y sustancias químicas.

El operativo fue realizado la madrugada de este miércoles 13 de mayo como parte del plan de operaciones denominado “200 años de servicio a la patria” y la orden “Recuperación Leopardo Activo”, desplegada tras la pérdida de un arma registrada el pasado 7 de mayo en la localidad de Eterazama.

Según el reporte policial, cerca de las 03:30 de la madrugada, personal de UMOPAR Chapare movilizó 15 patrullas para ejecutar labores de interdicción al narcotráfico en diferentes sectores del municipio.

Horas más tarde, aproximadamente a las 04:30, los efectivos dieron cumplimiento a órdenes de allanamiento emitidas por el juzgado, interviniendo cinco inmuebles presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Como resultado del operativo, tres personas fueron aprehendidas.

Además, la fuerza antidroga secuestró:

5.617 gramos de cocaína

Dos rifles

66 municiones calibre 7.62

Dos vehículos

18,4 kilos de ácido sulfúrico

Durante la intervención también se procedió a la destrucción de 36 turriles con capacidad de 200 litros cada uno, haciendo un total de 7.200 litros de gasolina presuntamente destinados al procesamiento de sustancias controladas.

Asimismo, los uniformados destruyeron dos moledoras artesanales de coca utilizadas para actividades ilegales.

El operativo forma parte de las acciones de interdicción y lucha contra el narcotráfico que se desarrollan en el trópico de Cochabamba, una de las regiones bajo constante vigilancia de las fuerzas antidroga del país.

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