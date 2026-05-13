Tus conversaciones con Meta IA ahora podrán desaparecer: así funciona el nuevo modo incógnito

La aplicación anunció una nueva función enfocada en la privacidad de los usuarios. El “chat incógnito” con Meta IA permitirá mantener conversaciones temporales y privadas que, según la empresa, ni siquiera podrán ser vistas por Meta.
13/05/2026 14:40
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WhatsApp anunció una nueva función que promete revolucionar la privacidad dentro de la plataforma: el chat incógnito con Meta AI.
La herramienta busca ofrecer mayor seguridad a los usuarios que utilizan Inteligencia Artificial para consultar temas personales, laborales, financieros o incluso médicos.
Según explicó la compañía, aunque WhatsApp ya cuenta desde hace años con cifrado de extremo a extremo, ahora el objetivo es extender esa sensación de privacidad a las conversaciones mantenidas con Meta IA.
A través de un comunicado oficial, la empresa aseguró que las conversaciones realizadas bajo este modo serán completamente privadas y temporales.
“Hoy lanzamos el chat incógnito con Meta AI, una nueva forma de mantener conversaciones completamente privadas con la IA”, señaló la compañía.
¿Cómo usar el chat incógnito?
Activar esta nueva función será sencillo. Para iniciar una conversación privada con Meta IA, los usuarios deberán seguir estos pasos:
Una vez habilitado, la conversación funcionará en un entorno seguro y temporal.
¿Cómo funciona?
De acuerdo con WhatsApp, todo lo que el usuario consulte en modo incógnito desaparecerá al cerrar el chat.
Además:
La empresa aseguró que esta función permitirá explorar ideas y realizar consultas con mayor tranquilidad y privacidad.
“Las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen”, explicó la compañía.
Por ahora, la nueva herramienta será implementada de forma gradual durante los próximos meses.
Además, WhatsApp adelantó que trabaja en futuras funciones como un “chat paralelo” con Meta IA, el cual permitirá interactuar con la Inteligencia Artificial sin interrumpir las conversaciones principales dentro de la aplicación.
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