Tus conversaciones con Meta IA ahora podrán desaparecer: así funciona el nuevo modo incógnito

WhatsApp anunció una nueva función que promete revolucionar la privacidad dentro de la plataforma: el chat incógnito con Meta AI.

La herramienta busca ofrecer mayor seguridad a los usuarios que utilizan Inteligencia Artificial para consultar temas personales, laborales, financieros o incluso médicos.

Según explicó la compañía, aunque WhatsApp ya cuenta desde hace años con cifrado de extremo a extremo, ahora el objetivo es extender esa sensación de privacidad a las conversaciones mantenidas con Meta IA.

A través de un comunicado oficial, la empresa aseguró que las conversaciones realizadas bajo este modo serán completamente privadas y temporales.

“Hoy lanzamos el chat incógnito con Meta AI, una nueva forma de mantener conversaciones completamente privadas con la IA”, señaló la compañía.

¿Cómo usar el chat incógnito?

Activar esta nueva función será sencillo. Para iniciar una conversación privada con Meta IA, los usuarios deberán seguir estos pasos:

Abrir el chat con Meta IA en WhatsApp

Tocar el nombre “Meta AI” en la parte superior

Buscar la opción “Chat de incógnito” o “Incognito mode”

Activar la función

Una vez habilitado, la conversación funcionará en un entorno seguro y temporal.

¿Cómo funciona?

De acuerdo con WhatsApp, todo lo que el usuario consulte en modo incógnito desaparecerá al cerrar el chat.

Además:

Los mensajes no se guardarán

Las conversaciones no se usarán para entrenar o mejorar Meta IA

El contenido no servirá para personalizar futuras respuestas

El modo se desactivará automáticamente al salir del chat

La empresa aseguró que esta función permitirá explorar ideas y realizar consultas con mayor tranquilidad y privacidad.

“Las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen”, explicó la compañía.

Por ahora, la nueva herramienta será implementada de forma gradual durante los próximos meses.

Además, WhatsApp adelantó que trabaja en futuras funciones como un “chat paralelo” con Meta IA, el cual permitirá interactuar con la Inteligencia Artificial sin interrumpir las conversaciones principales dentro de la aplicación.

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