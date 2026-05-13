Muere actor de Star Wars que protagonizó una de las escenas más tensas con Darth Vader

La comunidad cinematográfica y los seguidores de Star Wars están de luto tras confirmarse la muerte del actor británico Michael Pennington, quien falleció a los 82 años dejando una extensa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro.

Pennington alcanzó gran reconocimiento mundial por interpretar al Moff Jerjerrod en Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, la tercera entrega de la trilogía original estrenada en 1983.

Su personaje quedó grabado en la memoria de los fanáticos por protagonizar una de las escenas más tensas del Imperio Galáctico, al enfrentarse verbalmente a Darth Vader mientras supervisaba la construcción de la segunda Estrella de la Muerte.

En aquella recordada secuencia, Jerjerrod expresaba su preocupación por los retrasos en la obra y el inminente arribo del Emperador Palpatine, reflejando el miedo y la presión que incluso los altos mandos imperiales sentían ante la presencia del Lord Sith.

Aunque su aparición en pantalla fue breve, muchos seguidores consideran que su actuación aportó una enorme carga dramática al desenlace de la saga original.

Más allá de la ciencia ficción, Pennington fue una figura respetada en el teatro británico. Cofundó la English Shakespeare Company y también integró durante décadas la prestigiosa Royal Shakespeare Company, consolidándose como uno de los grandes exponentes de las artes escénicas en el Reino Unido.

Tras conocerse la noticia, cientos de fanáticos compartieron mensajes de despedida en redes sociales, destacando la elegancia, disciplina y presencia que el actor imprimió tanto en el escenario como en el universo de Star Wars.

Para muchos seguidores de la saga, Michael Pennington no solo fue un oficial imperial más, sino uno de esos personajes que, con pocas escenas, lograron quedarse para siempre en la memoria de toda una generación.

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