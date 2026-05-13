La cantante Anahí sufrió una aparatosa caída mientras hacía ejercicio y el video se volvió viral

La cantante mexicana Anahí generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video en el que aparece sufriendo una fuerte caída mientras realizaba una rutina de pilates aéreo.

El accidente ocurrió el lunes 11 de mayo, pocos días antes de su cumpleaños número 43. Fue la propia artista quien publicó las imágenes en sus historias de Instagram y explicó cómo ocurrió el percance.

En el video se observa a Anahí realizando una maniobra suspendida en el aire, cuando pierde el equilibrio y cae de espaldas, golpeándose principalmente el cuello y la espalda.

Tras el incidente, la exintegrante de RBD escribió: “En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo”.

Minutos después, compartió una radiografía de la zona cervical para tranquilizar a sus seguidores y aseguró que no sufrió lesiones graves.

“Todo bien, gracias a Dios. “Pero qué susto, amiguitos”, publicó la cantante.

Más adelante, también tomó con humor lo ocurrido y comentó: “Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas”, haciendo referencia al tipo de ejercicio que practicaba.

Anahí explicó que continuará recuperándose junto a su esposo, Manuel Velasco, y sus hijos.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la fuerza del impacto y las imágenes del momento exacto de la caída.

Con información de PubliNews

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