Mototaxista es condenado a 10 años por agresión sexual y enfrenta otro proceso por abuso en San Ignacio

Un mototaxista fue condenado a 10 años de prisión por un caso de violación y, además, deberá cumplir detención preventiva por otro proceso relacionado con abuso sexual contra menores de edad en el municipio de San Ignacio de Velasco.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Edson Fernández, informó que el caso fue esclarecido gracias a las operaciones ejecutadas dentro del plan “Halcón de Acero”, orientado a combatir la criminalidad.

La autoridad explicó que el acusado fue identificado como Sydney A.P., de 40 años, de nacionalidad boliviana y de ocupación mototaxista, afiliado al sindicato 16 de Julio. Según el reporte policial, el hombre es investigado por dos hechos denunciados por víctimas menores de edad.

La primera denuncia fue presentada el 22 de abril de 2026 y la segunda el 5 de mayo. Tras tareas de vigilancia y búsqueda, efectivos policiales lograron interceptar y aprehender al sospechoso.

De acuerdo con Fernández, el acusado admitió responsabilidad en el primer caso, sometiéndose a un procedimiento abreviado. Posteriormente, la autoridad jurisdiccional dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión, pena que deberá cumplir en el penal de Palmasola.

eso, el investigado negó los hechos; sin embargo, el Ministerio Público presentó elementos que permitieron obtener una detención preventiva de 180 días mientras avanzan las investigaciones. La medida también deberá cumplirse en el penal de Palmasola.

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