Nuevas autoridades asumen cargos estratégicos en la Gobernación de Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz presentó este jueves de manera oficial al equipo de autoridades que acompañará la gestión del gobernador Juan Pablo Velasco, durante un acto protocolar realizado en la Casa de Gobierno.

En la actividad fueron posesionados nuevos directores y responsables de distintas áreas estratégicas de la administración departamental, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional y consolidar los planes impulsados ​​por la nueva administración.

Entre las designaciones realizadas se encuentran Sarita Mansilla como asesora de Cultura y Turismo; Reyes Antelo en la Dirección de Deportes; y Juan de Dios como director de Tecnología e Innovación.

Asimismo, Julio César Torrez asumió la Dirección de Inversión Privada; Alejandro Rivero fue designado al frente del Servicio de Coordinación Territorial; mientras que Rolando Schrupp ocupará el cargo de vocero de la Gobernación.

Durante el acto, las nuevas autoridades asumieron el compromiso de trabajar en coordinación con la gestión departamental y ejecutar políticas orientadas al desarrollo de Santa Cruz.

“Sabemos que la tarea será ardua, pero con la calidad de personas podremos salir adelante y convertir a Santa Cruz en un epicentro de oportunidades continentales”, declaró Schrupp.

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