Otorgan detención domiciliaria a Jhasmani Torrico; acusado por golpear y torturar a un mecánico

Cochabamba

La fiscal Faridy Arnez, denunció este viernes, que el Tribunal de Justicia de Quillacollo, del departamento de Cochabamba, determinó otorgarle al abogado Jhasmani Torrico, detención domiciliaria, por lo que se le asignará un custodio.

Por su parte el mecánico, quien sería la presunta víctima, efectuó el reclamó debido a que siente temor, ya que el abogado Jhasmani Torrico, habría hecho amenazas de muerte contra él y su familia.

Según denunció la víctima su defensa presentó ante los jueces diversas pruebas, las cuales no habrían sido tomadas en cuenta.

“Cuando me han secuestrado me han amenazado que si es que yo denunciaba le iba a violar a mi hija, iba a matar al abogado que llevaba mi caso y a mí me iba a hacer desaparecer. Tantas pruebas que he presentado y la señora jueza no ha visto mi situación. Ayer han presentado testigos y son comprados”, aseveró la presunta víctima del caso.