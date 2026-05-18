Paso a paso: así puede denunciar hechos violentos durante bloqueos

El Gobierno presentó una plataforma digital destinada a recopilar y sistematizar denuncias ciudadanas sobre hechos irregulares, actos violentos y posibles delitos registrados durante las movilizaciones y bloqueos en el país.

El viceministro de Ciencia y Tecnología, Fabián Espinoza, explicó que la herramienta fue desarrollada por jóvenes bolivianos bajo criterios de “soberanía tecnológica” y permite realizar reportes de manera anónima mediante fotografías, videos y descripciones de los hechos.

La autoridad detalló que el sistema utiliza herramientas de inteligencia artificial y estándares abiertos para verificar la autenticidad del contenido multimedia y evitar material manipulado o generado artificialmente.

“El objetivo es que las autoridades puedan tomar decisiones mejor informadas y tener una sistematización de toda la información que actualmente está dispersa”, sostuvo.

Según Espinosa, la plataforma fue habilitada el domingo y hasta la mañana de este lunes ya había recibido cerca de 700 reportes vinculados a hechos irregulares, presuntas acciones delictivas y situaciones de violencia durante las protestas.

El viceministro indicó que la información recopilada pasa por un proceso de verificación humana antes de ser remitida al Ministerio de Gobierno, la Policía o el Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados.

Asimismo, aseguró que los usuarios pueden mantener su identidad en reserva utilizando únicamente un alias o nickname al momento de realizar el reporte.

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