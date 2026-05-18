Periodista se desmaya en medio de agresiones contra la prensa durante marchas en La Paz

La violencia escaló este lunes en el centro de la ciudad de La Paz durante las movilizaciones que llegaron a inmediaciones de Plaza Murillo. En medio de los enfrentamientos y agresiones contra la prensa, una periodista de un medio digital se desmayó mientras realizaba la cobertura en la calle Mercado.

Según el reporte de periodistas desplazados en el lugar, los movilizados lanzaron piedras, palos, petardos y gases contra los medios de comunicación, obligando a varios equipos de prensa a retroceder para resguardar su seguridad.

La comunicadora afectada fue auxiliada por colegas y otras personas presentes en el sector, quienes intentaron hacerla reaccionar utilizando alcohol mientras permanecía inconsciente sobre un banquillo en plena vía pública.

“Pedimos garantías para realizar nuestro trabajo”, reclamó una de las reporteras afectadas, denunciando que periodistas de distintos medios fueron agredidos mientras cumplían labores informativas en el centro paceño.

Las imágenes mostraron momentos de tensión en las calles Mercado, Colón y Juan de la Riva, donde los movilizados continuaban avanzando mientras detonaban petardos de alto impacto y lanzaban piedras con ayuda de ondas.

La Policía reforzó los anillos de seguridad en inmediaciones del kilómetro cero y Plaza Murillo; sin embargo, los enfrentamientos continuaban durante la jornada.

Las movilizaciones fueron protagonizadas por sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y fabriles, en una jornada marcada por la violencia, el caos vehicular y las agresiones contra trabajadores de la prensa.

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