Perjuicios por bloqueos: Policía reporta 67 puntos y no descarta intervenir

La Policía Boliviana informó que actualmente existen 67 puntos de bloqueo en el país, de los cuales 50 se encuentran en el departamento de La Paz, entre sectores urbanos y rurales, en medio de movilizaciones impulsadas por organizaciones sociales.

La institución policial señaló que todavía no recibió instrucciones para ejecutar operativos de desbloqueo, debido a que el Gobierno continúa desarrollando mesas de diálogo con los sectores movilizados.

“Esperamos que sea a través del diálogo que se pueda solucionar este problema”, indicó el Comandante General de la Policía, Mirko Sokol, aunque advirtió que la institución se mantiene preparada para actuar si las negociaciones fracasan.

Durante la jornada, varios sectores de la ciudad de La Paz quedaron bloqueados, incluyendo accesos a la autopista La Paz-El Alto y el sector del puente de la Cervecería, como parte de la medida denominada “bloqueo de las mil esquinas” impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB).

La situación generó molestias entre los ciudadanos, muchos de los cuales tuvieron que continuar sus recorridos a pie debido al cierre de vías y la suspensión parcial del transporte.

El sector empresarial también expresó preocupación por el impacto económico de las protestas. Desde la Federación de Empresarios Privados se alertó que las pérdidas ascienden a millones de dólares por día. En el departamento de La Paz se perciben alrededor de $us 10 y $us 15 millones por día, siendo parte de los $us 60 millones a nivel nacional.

Asimismo, advirtieron sobre problemas de abastecimiento y el incremento de precios en productos básicos.

“Ya está faltando oxígeno en los hospitales”, alertó el dirigente empresarial.

En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales videos sobre la instalación de “miguelitos” en carreteras, elementos metálicos utilizados para dañar neumáticos y obstaculizar el tránsito vehicular, situación que también genera preocupación en las autoridades.

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