Transporte pide que la UMSA sea ente neutral en análisis de combustible

El sector del transporte del departamento de La Paz pidió que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) asuma el rol de ente neutral en la revisión técnica de la calidad de la gasolina, tras los reclamos por presuntos daños en vehículos atribuidos al combustible.

La solicitud surge a menos de una semana del acuerdo alcanzado entre dirigentes del transporte y el Gobierno central sobre el proceso de resarcimiento económico a motorizados afectados y la evaluación del combustible distribuido en el país.

El dirigente del transporte, Limbert Tancara, aseguró que los transportistas continúan en estado de emergencia mientras avanzan las mesas técnicas instaladas con autoridades nacionales.

“Como transportistas a nivel departamental, nos encontramos aún en estado de emergencia. Se ha avanzado en mesas técnicas con el Gobierno, pero todavía falta mucho por resolver”, afirmó.

El representante señaló que el sector considera fundamental que exista una institución independiente que garantice transparencia en los análisis técnicos de la gasolina. Por lo mismo, bajo un análisis conjunto de sus miembros, concluyeron que el ente neutral que debe formar parte de esta solicitud es la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Según explicó, actualmente los análisis y certificaciones del combustible son realizados bajo parámetros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), situación que todavía genera dudas y susceptibilidad entre los transportistas.

Por ello, consideran que la participación de la UMSA permitirá brindar mayor credibilidad y transparencia a los resultados sobre la calidad de la gasolina.

El dirigente añadió que esta medida ayudaría a despejar cuestionamientos y devolver tranquilidad al sector del autotransporte.

Continúa el resarcimiento económico

En relación al proceso de resarcimiento económico, el representante aseguró que el avance todavía es lento y preocupa al sector.

“Hasta el viernes apenas se había avanzado cerca de un 20% en el departamento de La Paz y eso preocupa”, señaló.

El sector ratificó que continuará realizando seguimiento a las mesas técnicas y exigiendo respuestas rápidas a las autoridades nacionales.

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