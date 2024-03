“¿Por qué te fuiste y me dejaste?”: Familiares de Yosiani claman por justicia y custodia de su hijo

Santa Cruz, Bolivia

En medio de dolor y desconcierto, los familiares de Yosiani Oyola Molina, la joven que fue brutalmente asesinada en un motel de la zona de Los Lotes, Santa Cruz de la Sierra, exigen justicia y la custodia del hijo de la fallecida, quien quedó en la orfandad tras el atroz crimen. La indignación y la tristeza embargan a los seres queridos de la víctima, quienes claman por respuestas y por el esclarecimiento de este hecho que ha dejado un profundo dolor en su familia.

“ Ese día, el día del crimen, compartí desayuno con ella. Desde entonces, pasó todo el día y la noche sin que supiéramos nada de ella, hasta que nos enteramos de la noticia. Solo la volví a ver después, pero ya estaba en un cajón . Ella no tenía problemas con nadie”, contó la hermana de la fallecida. “Ella era una chica muy buena, no se metía con nadie”, añadió, visiblemente consternada por la pérdida.

La joven madre, de 27 años, descrita como una persona dedicada a su hijo y sin enemigos aparentes, fue encontrada sin vida en una habitación de motel, víctima de asfixia mecánica por estrangulamiento con su propia ropa interior, según los informes forenses. Además, se evidenciaron mordeduras profundas en su cuerpo, revelando un nivel extremo de violencia.

En medio del dolor, los familiares de Yosiani claman por la tutela del hijo de la víctima, un niño de 10 años que ahora enfrenta la pérdida de su madre y necesita apoyo psicológico para sobrellevar esta difícil situación.

“Pido justicia y que me den la custodia de mi sobrino si no es a mí, a mi papá. El menor ya sabe sobre la muerte de su mamá y necesita psicólogo, porque él dice ‘¿por qué te fuiste y me dejaste?’”, expresó también la hermana de la ahora fallecida.

La Policía se encuentra movilizada para capturar al presunto autor de este atroz crimen, quien fue captado por cámaras de seguridad abandonando apresuradamente el lugar después del suceso. El Ministerio Público ha iniciado una investigación por el presunto delito de feminicidio en este caso.

Por su parte, Mirtha tía de la de víctima de presunto feminicidio dijo “pido justicia, pido ayuda al ministro para que nos ayude. Ella era una chica muy buena, no se metía con nadie. Cuando me enteré por mi hermana de que desde España me llamó y me contó que Yosiani ha fallecido, no le respondí. Ya ha salido en la prensa. Tras la noticia fue como si me hubieran echado un balde de agua fría”.

“Pido justicia, que aparezca el hombre y pague por lo que hizo”, agregó Mirtha.

Las cámaras de seguridad de un motel captaron el momento en que la joven de 27 años, ingresó al motel acompañada por el presunto autor de su violenta muerte. Las imágenes muestran cómo horas más tarde el sujeto sale corriendo del lugar, dejando atrás un rastro de horror.

El Ministerio Público inició una investigación por el presunto delito de feminicidio en este caso, mientras que la Policía se encuentra movilizada para dar con el paradero y captura del presunto agresor.

Mientras tanto, el fiscal Néstor Torrez confirmó que la autopsia realizada estableció que la víctima murió de forma violenta, como consecuencia de una constricción servicial extrínseca por ahorcadura. La búsqueda del presunto agresor continúa, en un intento por llevar ante la justicia al responsable de este horrendo crimen que podría ser el primer feminicidio que se registra en Santa Cruz.