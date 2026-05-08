Presidente Rodrigo Paz recibió Doctorado Honoris Causa de la UPEA en El Alto

La Universidad Pública de El Alto (UPEA) entregó este viernes el título de Doctorado Honoris Causa al presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, en un acto desarrollado en instalaciones de la casa superior de estudios de la ciudad de El Alto.

Durante el evento, el mandatario brindó un discurso en el que hizo referencia al contexto político y social que atraviesa el país, señalando que Bolivia cerró un ciclo político tras las elecciones del pasado año.

“Hemos terminado un ciclo en la historia de Bolivia. Terminó un ciclo. Los bolivianos, bolivianas, sin confrontarnos, sin violencia, fuimos al sistema democrático el 17 de agosto del año pasado y decidimos cambiar”, afirmó el Primer Mandatario.

En su intervención, también destacó la participación de la ciudad de El Alto en el proceso electoral y en la consolidación de una segunda vuelta electoral.

“El Alto permite con sus votos ser parte de una segunda vuelta”, manifestó durante el acto de reconocimiento.

El presidente hizo además una reflexión sobre el momento que vive el país y llamó a construir una nueva etapa basada en el diálogo y el entendimiento entre los bolivianos.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades universitarias, estudiantes y representantes de distintos sectores que participaron del homenaje otorgado por la universidad alteña.

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