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¿Qué subió y qué bajó? Así están los precios de frutas y verduras en Cochabamba

Comerciantes del mercado Calatayud reportan que la estabilidad de los cítricos alivia parcialmente el impacto de los notorios incrementos en algunas verduras.

Ximena Rodriguez

17/05/2026 10:21

Foto: Red Uno.
Cochabamba

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El mercado Calatayud de Cochabamba registra un panorama mixto en los precios de frutas y verduras. Mientras algunos productos de la canasta familiar muestran incrementos notorios, otros se mantienen estables o presentan ofertas que alivian parcialmente el bolsillo de los compradores.

Según comerciantes del sector, el abastecimiento de verduras se mantiene regular, aunque los precios comenzaron a sentirse con más fuerza en el presupuesto familiar.

¿Qué productos subieron?

Entre los principales incrementos se encuentra el tomate, cuya cuartilla oscila entre Bs 14 y Bs 16. Otro de los productos que más preocupa a los compradores es la arveja, que se consolida como una de las verduras más caras al llegar a Bs 40 la cuartilla.

Estos precios generan preocupación entre las amas de casa y compradores que acuden diariamente al mercado en busca de productos básicos para la alimentación familiar.

¿Qué productos se mantienen estables?

A pesar del alza en algunos alimentos, productos esenciales como la cebolla mantienen cierta estabilidad. La cuartilla se comercializa entre Bs 18 y Bs 20, lo que representa un alivio frente al incremento de otras verduras.

En el sector de frutas, los comerciantes destacan que los cítricos de producción local, como la mandarina y la naranja, se mantienen con precios accesibles y sin variaciones significativas.

Fronteras cerradas para la fruta exterior

La situación toma un giro distinto en el sector frutícola debido a ausencia de cargamentos provenientes del territorio peruano. Esta interrupción del comercio internacional debido a bloqueos ha sido notoria entre los comerciantes.

Cítricos nacionales salvan la jornada

La producción local de cítricos como la mandarina y la naranja saca la cara por el mercado con costos accesibles que no registran variaciones negativas. Por su parte, la manzana y la papaya se perfilan como las alternativas más económicas para la población al ofrecer atractivas ofertas de hasta tres unidades por diez bolivianos.

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