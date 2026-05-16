Reportan que periodistas quedaron atrapados durante operativo de desbloqueo en Lipari

En medio de las tareas de desbloqueo que se desarrollan en la zona de Lipari, se reportó que un equipo de prensa habría quedado atrapado en el lugar, pese a que otros trabajadores de medios lograron ser evacuados previamente.

Según los reportes, personal de la Defensoría del Pueblo se encuentra en el sector para atender la situación y coordinar con la Policía Boliviana la evacuación del equipo periodístico que no habría podido salir de la zona de conflicto.

En el lugar, una gran cantidad de personas permanece en las zonas altas, desde donde arrojan piedras contra el personal policial, dificultando las tareas de despeje de la ruta. Ante esta situación, los efectivos se mantienen en inmediaciones del puente Lipari, mientras se evalúan las condiciones para avanzar con seguridad.

El comandante de la Policía de la zona Sur, Miguel Zambrana, informó que se brindó apoyo al personal de prensa que realiza cobertura en el sector y explicó que incluso se utilizaron vehículos policiales para evacuar a algunos periodistas.

“Nosotros hemos acompañado y hemos garantizado la seguridad de la prensa. Es más, hemos utilizado nuestros vehículos para evacuar, pero no tenemos conocimiento de qué personal ha podido quedarse en el lugar”, señaló Zambrana.

La autoridad policial indicó que se pidió a los equipos de prensa seguir las recomendaciones de seguridad durante la cobertura, debido al riesgo que representa permanecer en una zona de enfrentamiento.

“Hemos pedido que la prensa realice las acciones que nosotros hemos exigido, que hagan caso a las recomendaciones, pero ya no podemos controlar también la actuación profesional que ustedes tienen, que seguramente es importante y lamentablemente se toman riesgos”, agregó.

Zambrana aseguró que se buscará dar celeridad a la atención del caso y verificar la situación del equipo de prensa que habría quedado atrapado.

“Vamos a tratar de dar celeridad y vamos a ver cómo se va a poder salvar esa situación. Acá está el Defensor del Pueblo, también él seguramente va a ir a verificar las acciones”, manifestó.

La situación genera preocupación entre los trabajadores de medios, mientras continúan las tareas de desbloqueo y se espera que la Defensoría del Pueblo y la Policía logren evacuar al equipo de prensa de manera segura.

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