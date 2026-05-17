Revelan detalles y presunto móvil del asesinato de un gomero hallado maniatado en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, y el Ministerio Público han iniciado formalmente una investigación bajo el delito de asesinato tras el deceso violento de un hombre de 43 años que trabajaba como gomero. El informe forense reveló que la causa del fallecimiento fue una asfixia mecánica por sofocación, confirmando la Fiscalía que el hombre fue estrangulado antes de ser maniatado de pies y manos y cubierto del rostro con una prenda de vestir.

El móvil del crimen apunta a un robo

Las autoridades policiales han activado un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los autores del crimen, quienes aprovecharon que la víctima vivía completamente sola en su inmueble. De manera extraoficial, las hipótesis de los investigadores señalan que el motivo principal del hecho habría sido el robo desde el interior de la vivienda.

El cadáver del trabajador fue trasladado y permanece actualmente en las instalaciones de la Morgue Judicial de la Pampa de la Isla para los exámenes correspondientes por ley. Mientras tanto, los vecinos de Villa Alegre reiteraron su preocupación ante este nivel de violencia, señalando que “como vecinos estamos inseguros y exigimos que las autoridades se puedan manifestar ya que esto sucedió” y esperando que los familiares directos se presenten a reconocer el cuerpo.

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