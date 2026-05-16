Río Seco: hallan alcohol y reportan actitud agresiva durante el desbloqueo

El operativo “Corredor Humanitario” continúa avanzando en distintos puntos de La Paz y El Alto; sin embargo, uno de los hechos que llamó la atención de las autoridades ocurrió durante las tareas de desbloqueo en el sector de Puente Río Seco, donde la Policía reportó la presencia de personas en aparente estado de ebriedad.

El comandante regional de la Policía de El Alto, Fernando Rojas, indicó que durante la intervención se registró resistencia por parte de algunos grupos que permanecían en el sector, situación que complicó momentáneamente el avance de los uniformados.

Foto: Comandante Regional de la Policía de El Alto, Fernando Rojas. Red Uno.

Según el reporte, durante las requisas realizadas en el lugar se encontraron bebidas alcohólicas y otros elementos.

"Hemos encontrado bebidas alcohólicas, alcohol en su mayoría, singani y otros tipos de bebidas, lo que ha generado que esta gente se porte más agresiva", afirmó Rojas.

La Policía explicó que mientras se desarrollaban las tareas para despejar las vías y retirar obstáculos instalados sobre la carretera, se detectó la presencia de estas personas en el área intervenida.

Pese a ello, el operativo logró consolidar el control en Río Seco y continuar con el retiro de separadores y barricadas que impedían la circulación vehicular.

Las autoridades mantienen presencia policial en el sector y continúan las tareas para evitar la reinstalación de bloqueos y garantizar el paso de servicios esenciales.

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