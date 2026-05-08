Santa Cruz: lluvias provocan seis emergencias por árboles caídos y continúa búsqueda de pescador en Paurito

Las lluvias registradas en las últimas horas en Santa Cruz de la Sierra provocaron al menos seis emergencias relacionadas con árboles caídos sobre viviendas, vehículos y vías públicas, según informó la Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias del Gobierno Autónomo Municipal.

El jefe de Emergencia Municipal, teniente Rafael Abasto, indicó que los equipos de respuesta fueron reforzados para atender los distintos casos reportados por la ciudadanía.

“En esta jornada y la jornada de ayer hemos reforzado nuestro equipo para poder dar respuesta a la ciudadanía”, señaló la autoridad.

Desde la unidad de emergencias aclararon que, hasta el momento, no se registraron reportes por inundaciones; sin embargo, las precipitaciones sí ocasionaron incidentes por la caída de árboles en diferentes zonas de la capital cruceña.

“Tenemos un reporte de seis atenciones en lo que cabe árboles caídos. Hemos tenido árboles caídos sobre vivienda, árboles caídos en vía pública y asimismo árboles caídos sobre vehículo”, agregó Abasto.

Las autoridades municipales recomendaron a la población tomar precauciones debido a las lluvias y recordaron que la línea gratuita 800-12-50-50 se encuentra habilitada para atender emergencias.

Asimismo, desde Gestión de Riesgos informaron que continúa la búsqueda de un pescador desaparecido en la zona del Distrito 14, cantón Paurito. Para estas tareas se desplazó una unidad de rescate que trabaja de manera coordinada con la Subalcaldía y grupos especializados de la Gobernación.

Según los datos preliminares, la persona desaparecida habría ingresado a pescar en la zona y no se tienen noticias de su paradero desde el pasado 28 de abril.

“Estamos coordinando con la Subalcaldía y con la Gobernación para seguir con la búsqueda intensa de la persona desaparecida”, concluyó el jefe de Emergencia Municipal.

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