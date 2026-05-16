Afiliados de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba tomaron este sábado el aeropuerto de Chimoré y colocaron ramas, piedras y otros objetos sobre la pista, con el objetivo de impedir el aterrizaje o despegue de aeronaves ante versiones sobre una presunta detención del expresidente Evo Morales.

Según reportes desde la zona, los movilizados ingresaron al lugar de manera pacífica, aunque inutilizaron la pista del aeropuerto como una medida de resguardo y presión. La acción se da en medio de la tensión política y social que atraviesa el país por los bloqueos y operativos de desbloqueo en distintos puntos.

El exsecretario de la Federación de Comunidades Interculturales, Teófilo Sánchez, declaró a RKC que las organizaciones del Trópico se mantendrán en alerta para resguardar a Morales. Además, expresó su rechazo a los operativos de desbloqueo realizados en El Alto.

Durante la toma del aeropuerto, el dirigente también manifestó que el sector se suma a los pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

De manera paralela, otro grupo de afiliados se instaló en vigilia en inmediaciones de la IX División del Ejército, en Ibuelo, Villa Tunari, luego de recibir versiones sobre la presunta llegada de grupos de élite y de la DEA de Paraguay.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de las instancias encargadas de la seguridad interna sobre una posible operación de detención ni sobre la llegada de estos grupos al país.

La situación en Chimoré genera expectativa, mientras los sectores afines a Morales se mantienen movilizados y las autoridades aún no emiten un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido en el aeropuerto.

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