Sectores sociales bloquean el centro paceño y cercan Plaza Murillo

La ciudad de La Paz vive una jornada de caos vehicular y bloqueos protagonizados por maestros urbanos y diferentes sectores sociales que se movilizaron en el centro paceño exigiendo atención a sus demandas.

Por un lado, la marcha del magisterio urbano llegó hasta la avenida Camacho esquina Ayacucho, donde los dirigentes confirmaron el inicio del denominado “bloqueo de las mil esquinas”, una medida que busca paralizar las principales arterias de la sede de gobierno. Este bloqueo estaría iniciando desde la avenida Montes hasta la avenida Arce, atravesando toda la arteria principal de la ciudad de La Paz.

Los manifestantes se apostaron en distintas calles y avenidas del centro, impidiendo la circulación vehicular y obligando a cientos de ciudadanos a desplazarse a pie para llegar a sus destinos.

Resguardo policial de la Plaza Murillo

Debido a las movilizaciones, la Policía amplió el resguardo alrededor de Plaza Murillo e instaló anillos de seguridad a dos cuadras de Kilómetro Cero.

Las calles Mercado, Potosí y otras vías adyacentes permanecen cerradas al tráfico vehicular, mientras efectivos policiales controlan los accesos al centro político del país. Son dos cuadras al menos de inaccesibilidad a las que la población va a enfrentarse en esta jornada.

El transporte público también se vio afectado y varios conductores tuvieron que buscar rutas alternas para evitar los puntos de bloqueo instalados por los movilizados.

En la zona de la calle Mercado y alrededores, la Central Obrera Departamental también instaló puntos de protesta que agravan la congestión y complican aún más la circulación en el centro paceño.

Perjuicio a la población paceña

La población expresó su molestia por el colapso vehicular y las largas caminatas que deben realizar para atravesar el centro de la ciudad.

Las movilizaciones continúan y no se descarta que las medidas de presión se radicalicen en las próximas horas mientras persisten los reclamos del magisterio urbano y otros sectores sociales.

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