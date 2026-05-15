Secuestran moto y furgón vinculados en caso de sicariato

El Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) ejecutó un operativo sorpresa en la zona de Valle Sánchez, en Santa Cruz, para dar, según informes extraoficiales, con los responsables del asesinato del Decano Víctor Hugo Claure. Durante la intervención, los efectivos lograron el arresto de dos personas de nacionalidad extranjera que se encontraban en un inmueble del municipio de Warnes.

Respecto al caso del Decano, previamente las autoridades informaron que el caso aún se mantiene en reserva para fines de avance de la investigación.

Durante la jornada del viernes, se espera que las autoridades brinden mayores detalles referidos a este operativo.

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