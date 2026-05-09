"Solo quiero llevarme a mi mamá completa": El desgarrador pedido de una de las hijas de la mujer decapitada

Las hijas de la mujer que fue apuñalada, decapitada y calcinada en El Torno arribaron a Santa Cruz para exigir que los restos de su madre sean entregados de forma íntegra. Visiblemente acongojadas, tras conocer la saña del crimen, los tres hermanos adultos se presentaron ante los medios para clamar por la localización de la cabeza de la víctima, la cual aún no ha sido hallada.

"Pedimos que aparezca la cabeza de mi mamá, solo quiero llevarme a mi mamá a La Paz; no queremos llevarla así, queremos llevarla completa", manifestó con profunda tristeza una de las hijas. La joven lamentó la crueldad con la que actuaron los victimarios al señalar que su progenitora no merecía morir de esa forma.

Vínculo reciente con el agresor

La familia explicó que la relación entre su madre y el imputado, identificado como Baruc, era reciente y apenas sumaba dos meses, habiéndose conocido los hijos con él durante una breve visita en Semana Santa.

"A Baruc lo conocimos porque fue a La Paz a compartir con nosotros, pero no sabíamos nada de lo que nos estamos enterando ahora", afirmaron, descartando además tener conocimiento de un presunto embarazo.

Ante el silencio de los detenidos en Palmasola, las hijas apelaron a la sensibilidad de la madre del principal sospechoso para que este confiese el paradero de los restos faltantes. "Si me está viendo la mamá de Baruc, por favor, usted es mamá y puede hacer que su hijo hable", sentenciaron, mientras esperan que la justicia boliviana actúe con celeridad ante este feminicidio.

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