Terminal Bimodal de Santa Cruz: Buses optan por la carretera antigua para ir a Cochabamba

La Dirección Departamental de Tránsito de la Terminal Bimodal ha confirmado que la mayoría de las carreteras hacia los departamentos vecinos se encuentran actualmente expeditas para el flujo vehicular. No obstante, esta apertura es parcial, ya que las salidas hacia las ciudades de La Paz y Oruro permanecen suspendidas debido a las condiciones en las vías.

Conflicto en el Trópico

Desde hace aproximadamente una hora, se ha reportado la instalación de un bloqueo de carreteras en el departamento de Cochabamba, específicamente en el tramo que conecta Shinahota con Villa Tunari. Esta interrupción del tráfico ha obligado a las autoridades a modificar los itinerarios previstos para evitar que los transportistas queden varados en la zona del conflicto.

Como medida de contingencia, los buses con destino a Cochabamba están siendo autorizados para operar exclusivamente a través de la carretera antigua. Esta alternativa permite mantener la conectividad logística, aunque implica una variación significativa en los tiempos de viaje para los usuarios que parten desde la capital cruceña.

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