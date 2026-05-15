Trabajador de EMSA muere atropellado en medio del caos por bloqueos en Cochabamba

Un hombre perdió la vida este viernes tras ser atropellado por un vehículo en la avenida Villazón, a la altura del kilómetro 2, en la ruta hacia el oriente del país, mientras intentaba cruzar la vía en medio de un desvío generado por bloqueos registrados en la zona.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 08:15 de la mañana, cuando la víctima, un trabajador de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), intentaba llegar a su fuente laboral.

De acuerdo con el reporte de personal de la Unidad de Bomberos que acudió a atender la emergencia, el hombre fue impactado por un motorizado mientras cruzaba la carretera, falleciendo en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

“Cuando llegamos, el hombre ya se encontraba sin signos vitales, por lo que se procedió a llamar a Tránsito para los procedimientos correspondientes por ley”, informó personal de la brigada prehospitalaria que acudió a la emergencia.

El cuerpo fue verificado por equipos de auxilio, que posteriormente coordinaron el levantamiento legal con la División de Tránsito.

Según los primeros reportes, la avenida Villazón presentaba alta congestión debido a desvíos implementados por bloqueos instalados en el sector, lo que obligó a que los vehículos circulen en doble sentido por una sola vía, incrementando el riesgo de accidentes.

La víctima habría sido sorprendida por un vehículo cuando intentaba cruzar la vía para dirigirse a su trabajo.

Paralelamente, se confirmó que el sector del magisterio rural de Cochabamba mantiene medidas de presión con bloqueo en la rotonda de la avenida Villazón.

Los movilizados exigen atención a sus demandas, entre ellas incrementos salariales, lo que ha generado complicaciones en la circulación vehicular, congestionamiento y rutas alternas saturadas en la ciudad.

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